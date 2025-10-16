"À Contre-Sens 3" : les premiers avis sur la fin de la saga sont tombés

Un an après le succès colossal de son deuxième volet, la saga "À Contre-Sens" revient sur le petit écran pour un ultime film. Et les premiers retours encensent déjà les performances des deux comédiens à l’affiche, Nicole Wallace et Gabriel Guevara.

Le média Times Now est formel : "Le film illustre magnifiquement l'évolution de Nick et Noah au fil des ans, tant individuellement que dans leur couple." Même son de cloche pour India TV News : "Il offre aux fans un sentiment de clôture émotionnelle, concluant l'histoire de Noah et Nick avec tendresse et retenue. La mise en scène est élégante, les interprétations réalistes et la production d'un style indéniable."

Sur les réseaux sociaux, "À Contre-Sens 3" rencontre également un grand succès auprès des internautes. Beaucoup expriment leur tristesse face à la fin de cette saga qui les a accompagnés durant plusieurs années. Cependant, si l’accueil global est positif, certains fans estiment que le dernier volet paraît un peu bâclé, regrettant un manque de profondeur dans certains développements des personnages du livre de Mercedes Ron.

"À Contre-Sens 3" est à retrouver dès aujourd’hui sur Prime Video.