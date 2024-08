5 séries rafraichissantes pour affronter l’été

Sélection forcément non exhaustive et éclectique, NRJ vous livre cinq séries qui sauront agrémenter votre été sans trop vous éloigner de la plage et du farniente. A moins que… De quoi suivre les péripéties de naufragés, d’une fashion addict, de jeunes en quête d’un trésor ou encore de touristes odieux … Une chose est sûre, il y en aura pour tous les goûts.

« Outer Banks »

Entre chasse au trésor, mystères et affres de l'adolescence, « Outer Banks » demeure un divertissement efficace et propice à l'évasion en pleine canicule. Rien que le lieu semble tout droit sorti d'une colonie de vacances. Et cerise sur le gâteau, la saison 4 ne devrait pas tarder à arriver sur Netflix.