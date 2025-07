5 films événement à découvrir cet été au cinéma

"Les 4 Fantastiques : Premiers pas" : au cinéma le 23 juillet

C’est l’un des films les plus attendus de l’univers Marvel. Et pour cause, "Les 4 Fantastiques : Premiers pas" s’offre un casting cinq étoiles : Vanessa Kirby en Sue Storm, Pedro Pascal en Reed Richards, Joseph Quinn en Johnny Storm et Ebon Moss-Bachrach en Ben Grimm. Face à eux, une menace cosmique de taille : Galactus, accompagné d’une nouvelle version du Sufer d'argent.

Le film plonge ses personnages dans un monde rétro-futuriste inspiré des années 1960. Un pari visuel ambitieux pour un reboot qui entend redonner du souffle à la saga… et réaffirmer la place des 4 Fantastiques comme piliers fondateurs du MCU.