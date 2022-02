Un chauffage à 30 degrés m’aide-t-il vraiment à passer un bon hiver ? Réponse dans le podcast !

« Oh la la… J’ai l’impression qu’il fait plus froid chez moi qu’à l’extérieur ! » Comme deux tiers des Français, vous avez froid chez vous alors que le chauffage est allumé ? Malgré les plaids, les bouillottes, rien n’y fait, vous grelottez ? Vous rêvez d’augmenter la température mais vous avez trop peur d'une facture salée ou pire, que votre vieille chaudière parte en fumée ? Et si c’était l’inverse ? Et s’il suffisait d’avoir un bon équipement pour baisser votre chauffage et gagner en confort et en économies ?

Parce qu’en matière de chauffage, gare aux idées reçues ! « Ma chaudière est très vieille, mais pas besoin de la changer, pas besoin de la réviser… elle marche du tonnerre ! » ; « Quand il fait bien chaud chez soi, impossible de tomber malade l’hiver ! » ; « Quand il fait zéro degré, mieux vaut ne pas ouvrir ses fenêtres ! » ; ou encore : « Pour faire des économies, mieux vaut se chauffer au bois ! ». Tout cela, ce sont des légendes urbaines.

Alors dans le troisième épisode de « Mieux vaut prévenir », on démonte les clichés. Saviez-vous par exemple que trop de chauffage, c’est mauvais pour la santé ? Que la température idéale, selon l’Agence de l’Environnement, c’est 19 degrés dans les pièces à vivre et 17 degrés dans les chambres ? Saviez-vous aussi que lorsqu’un logement est bien aéré, on chauffe moins, ou encore qu’une cheminée à feu ouvert a un rendement énergétique très faible ?

Pour votre santé, pour votre consommation d’énergie et pour la planète, la clé, ce n’est donc pas de chauffer trop fort votre logement mais de mieux l’isoler. Et sachez qu’il existe de nombreuses aides financières publiques comme « MaPrimeRenov » ou des prêts à taux zéro pour financer vos travaux. Aides locales, dispositifs « Coup de pouce énergies » pour acheter une nouvelle chaudière… Renseignez-vous sur le site France-renov.gouv.fr. Tout est fait pour vous encourager à mieux isoler votre habitat !

Retrouvez toutes ces informations pour perfectionner votre système de chauffage et avoir chaud tout l’hiver dans le podcast d'Allianz France « Mieux vaut prévenir ». L’ensemble des épisodes est à retrouver sur toutes vos plateformes d’écoute préférées et sur NRJ.fr.

Et rendez-vous dès à présent sur le site d’Allianz.fr pour découvrir tous les conseils prévention… parce qu’il vaut “Mieux prévenir !”.