“Il n'y aura pas de Vitaa, je serai Charlotte quand je vais mourir” : Vitaa à coeur ouvert dans "Inspirés"

Après le colossal succès de son projet VersuS avec Slimane, Vitaa revient avec un album très personnel aux couleurs de l’intime qui porte le prénom de l’artiste, Charlotte.

Dans ce huitième opus, la jeune femme qui s’est toujours protégée par son nom de scène “Vitaa” enlève sa carapace. Depuis le début de sa carrière, elle a toujours séparé sa vie de scène de son parcours personnel, ce qui lui a permis de trouver son équilibre de vie. Mais aujourd'hui, Vitaa est prête à se dévoiler.

Vitaa : “Quand on a eu cette idée d'appeler l'album Charlotte, c'était pas facile pour moi au début parce que c'est mon prénom”.

Finalement, ce choix de titre permet à Vitaa de se révéler et de rendre ce recueil encore plus personnel. Le morceau “Charlotte” est l’introduction de la maquette. Cette composition écrite à 4 mains avec l’artiste Dadju mêle à la fois du rap et du chant. Entre musique et confidences, l’interprète raconte les coulisses de ce single dans le nouvel épisode d’“Inspirés”.