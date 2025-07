5 Podcasts indispensables pour vos départs en vacances

5. "CONTE-MOI L'AVENTURE" : l'évasion sonore pour petits et grands

Pour occuper vos enfants lors des longs trajets en voiture, ou simplement pour les immerger dans des récits fantastiques, "Conte-moi l'aventure" est le podcast idéal. Plongez par exemple dans des contes légendaires comme celui de la Reine des Neiges ou dans les péripéties d'Arsène Lupin.

Ce podcast garantit des heures de divertissement pour les enfants, une aubaine pour les parents cherchant à maintenir le calme et l'attention des plus jeunes. Retrouvez tous les épisodes sur Chériefm.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées.