NRJ Music Awards 2025 - Julien Lieb, Linh, Léman… Les réactions des "Révélations Francophones" à leur nomination

Le compte à rebours est lancé. Le 31 octobre prochain, NRJ et TF1 vous donnent rendez-vous pour la 27ème édition des NRJ Music Awards, en direct du Palais des Festivals de Cannes. On connait désormais les catégories de cette nouvelle édition et les artistes nommés pour lesquels le public peut d'ores et déjà voter.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Parmi elles, celles des nommés dans les catégories "Révélation Masculine Francophone" et "Révélation Féminine Francophone", à l'image de Julien Lieb qui s’est mis en scène dans une vidéo humoristique pour annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés. "Plus que jamais, j’ai besoin de vous et de vos votes. Vous pouvez voter une fois par jour, alors chaque clic compte. Merci d’avance pour votre soutien, on ramène ça à la maison je compte sur vous !", écrit l’ami de Pierre Garnier en légende de son post Instagram.