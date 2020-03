Untitled Goose Game : le véritable jeu de l'oie

Prêt à devenir l’ennemi public numéro 1 ?

De prime abord, le concept d’Untitled Goose Game paraît complètement saugrenu. Le joueur incarne une oie blanche dont la principale activité (et passion) est de maltraiter les habitants d’un paisible village. L’objectif ? Semer le chaos en échappant à la vindicte populaire que vous aurez provoquée. Si le volatile ne vole pas, il a la possibilité de courir, marcher et déployer ses ailes. Il peut éventuellement avancer en toute discrétion de sa cible en s’abaissant et en s’approchant à pattes feutrées, tout comme dans un jeu d’infiltration . Idéal pour faire sursauter et effrayer de braves villageois en cacardant à tout-va lorsque vous êtes suffisamment près d’eux ! De quoi concurrencer les exactions du cygne de Hot Fuzz qui sévit à Sandford…

Un volatile qui se montre sans foi ni « l’oie »

L’humour et l’autodérision sont omniprésents dans Untitled Goose Game. Distribué par Panic (un patronyme de circonstances), le jeu d’House House propose cinq zones d’exploration pour traquer vos futures victimes. Rues commerçantes, place du village, pâturage… La configuration des lieux permet d’avoir une approche différente à chaque situation. Vous avez ainsi la possibilité de poursuivre des enfants en menaçant de leur pincer les fesses, voler des chapeaux, utiliser un tuyau d’arrosage contre un jardinier et bien d’autres forfaits à découvrir et expérimenter. Avec un peu de persévérance et de chance, la popularité de l’animal pourrait même faire la une de l’actualité locale.