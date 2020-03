The Walking Dead : retour sur les jeux vidéo tirés de la série !

Deux saisons et un spin-off

Profitant de ce très bel accueil, Telltale Games a sorti son deuxième jeu The Walking Dead : Saison 2 dès la fin de l’année 2013. Pour le plus grand plaisir des nombreux amateurs du premier volet, l’histoire de Clémentine se poursuivait dans un nouveau "point and click" en 5 épisodes et au gameplay comparable. Malgré un scénario légèrement moins riche et un suspense un peu moins présent, les fans et la presse spécialisée ont encore répondu présents.

En revanche, le troisième volet sorti en 2016 et 2017, The Walking Dead: A New Frontier, a un peu moins séduit les joueurs ( ainsi que nos testeurs ) malgré la présence d’un nouveau personnage jouable, Javier Garcia. Entre les deux, The Walking Dead: Michonne (2016) avait offert un vrai coup de neuf à la saga en concentrant ce spin off sur l’un des personnages les plus énigmatiques et passionnants de la série. En dépit d’une histoire raccourcie à trois épisodes, ce volet avait gagné en rythme et bénéficiait d’un scénario intriguant .

Un jeu en virtualité

Alors que Telltale Games a fermé ses portes en 2018 à cause de sa situation financière (le studio a néanmoins trouvé depuis un repreneur pour se relancer), le dernier opus The Walking Dead : L’Ultime Saison a dû être finalisé par Skybound Games. Tout juste créée, la division jeu de Skybound Entertainment éditrice de la bande dessinée The Walking Dead a en effet terminé les deux derniers épisodes du jeu. Avec réussite puisque The Walking Dead : L’Ultime Saison a finalement ravi les fans qui ont notamment apprécié la présence de nouveaux jeunes personnages et les dilemmes proposés.



Les fans attendent maintenant avec impatience la sortie de The Walking Dead : Onslaught, jeu de réalité virtuelle prévu finalement pour 2020. Alors que le premier jeu de tir à la première personne The Walking Dead: Survival Instinct avait déçu à sa sortie en 2013, ce nouveau FPS permettant de jouer avec Rick Grimes et les autres personnages de la série TV s’annonce à la fois très immersif et fidèle à l’univers TWD.