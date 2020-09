Persona 4 Golden : tout savoir sur ce monument du RPG enfin disponible sur Steam

Un Persona 4 Golden en HD qui est en train de tout casser

Le plus gros choc vient sans doute des nouveaux graphismes. Parmi les marques de fabrique des jeux de l’univers Shin Megami Tensei, la qualité graphique a été au rendez-vous à chacune des versions de Persona 4, avec un design de personnages qui plaît beaucoup aux fans de mangas. Sur PC, l’intégration de la Haute Définition change tout, offrant une immersion encore plus grande, y compris pendant la phase des dialogues entre les personnages. Magnifiques, les musiques de la bande originale sont toujours là pour nous accompagner dans ce portage qui fait un carton.



Volet précédent d’un Persona 5 souvent considéré comme l’un des meilleurs RPG japonais de l’année 2017 , ce Persona 4 Golden a en effet démarré très fort. Avec plus de 500.000 exemplaires vendus en un mois, le lancement du jeu sur Steam a été un succès et a même donné l’envie à Sega (propriétaire des studios Atlus depuis 2013) de réaliser davantage de portages de ces titres. Disponible sur la plateforme à un prix abordable (19,99 € ou 24,99 € dans une édition Deluxe incluant notamment un Art Book et 9 titres de la BO en digital), Persona 4 Golden est à tester d’urgence pour tous les amateurs de RPG, ou pour ceux qui ont besoin d’un univers et d’un scénario passionnant pour se plonger dans les jeux du genre.

Un conseil avant de se lancer sur Persona 4 Golden : créez du lien !

Si vous débutez totalement dans Persona 4, sachez que l’interaction sociale que vous avez avec les autres personnages de votre équipe est aussi importante, si ce n’est plus, que la partie dédiée aux combats. En effet, tout au long de l’histoire, vous allez devoir solliciter d’autres personnages comme votre meilleur ami Yosuke et divers compagnons de route, qui vous aideront à enquêter sur la série de meurtres et à sauver les personnes prisonnières de l'autre monde. Plus vous parlez à l’un de ces personnages (mais également à d’autres personnages non jouables), et plus vous allez créer de Social Links (liens sociaux). En connaissant l’histoire de toutes ces personnes, vous allez atteindre leur âme au plus profond et ainsi débloquer davantage de Personas pour gagner plus facilement vos combats. Jeu vidéo au gameplay profond et au scénario envoûtant, Persona 4 offre une durée de vie exceptionnelle d’une soixantaine d’heures de jeu… que vous ne verrez sans doute même pas passer.