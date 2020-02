Ori and the Blind Forest : une balade magnifique et périlleuse en forêt

Ori and the Blind Forest : la Definitive Edition fait son come-back sur la console de Nintendo !

Quatre ans et demi après sa sortie sur Xbox One et PC, Ori and the Blind Forest décide de s'ouvrir à un nouveau public en revenant pour un portage réussi sur Nintendo Switch. Il s'agit cette fois-ci de la Definitive Edition . Cette même réédition était déjà sortie sur les plateformes Microsoft un 1 an après la sortie initiale de l'édition classique. À défaut de retravailler les graphismes qui font déjà montre d'une patte somptueuse, Moon Studios a décidé d'optimiser son jeu pour enrichir toujours plus l'expérience de ses joueurs.

Ainsi, au rang des nouveautés de cette Definitive Edition, on citera deux nouvelles zones à découvrir, deux nouvelles capacités à débloquer, l'apparition de cinématiques, ainsi que la possibilité de choisir son mode de difficulté. En plus de prolonger la durée de vie du jeu, ces ajouts ont pour but de toucher encore davantage le joueur avec des cinématiques poignantes et touchantes qui contribuent encore plus à l'immersion. Par ailleurs, le jeu de base étant assez ardu, la possibilité pour le joueur de doser son niveau de difficulté dans cette nouvelle version est une aubaine qui permet de le rendre plus accessible aux réticents de la première heure.