Notre Top des jeux en réalité virtuelle à surveiller en 2020

Lone Echo II

Considéré comme l’un des meilleurs jeux en VR, Lone Echo se voit offrir une suite. D’abord prévu pour 2019, Lone Echo II devrait finalement sortir en mars 2020, toujours chez Oculus. On y incarnera l’androïde Jack accompagné de l’humaine Olivia qu’on avait hâte de retrouver après une fin de premier volet un peu abrupte. Toujours au développement, le studio Ready at Dawn a prévu de nouveaux gadgets pour Jack et une atmosphère spatiale encore plus prenante, avec des graphismes et un environnement sonore à couper le souffle.

Half-Life: Alyx

Comme Lone Echo à sa sortie, Half-Life: Alyx devrait marquer l’histoire des jeux VR. Maître du jeu de tir à la première personne, Half-Life prépare sa grande première en réalité virtuelle depuis un moment. En 2016, son développeur et éditeur Valve avait collaboré avec HTC pour la sortie du casque HTC Vive, avant de lancer son propre casque, le Valve Index, à l'été 2019. L’intrigue de ce Half-Life: Alyx nous emmènera entre Half-Life et Half-Life 2 et nous fera incarner Alyx Vance, seule solution face à l’invasion de la Terre par une race extraterrestre. Prévu sur Steam pour le 23 mars, Half-Life: Alyx sera en plus jouable depuis la plupart des casques VR.

Iron Man VR

Exclusivité PlayStation VR, Iron Man VR sortira dès le 15 mai. Tony Stark étant devenu l’un des super-héros Marvel les plus populaires, la possibilité d’enfiler l’armure d’Iron Man est forcément très attendue par les fans. Plongé au cœur d’un scénario inédit écrit par deux auteurs importants de chez Marvel, on pourra notamment voler en utilisant les propulseurs de l’armure. Ces séquences de vols devraient nous offrir un sentiment d’immersion exceptionnel, et nous proposer une véritable expérience de super-héros.

The Walking Dead

The Walking Dead arrivera en VR dans le courant de l’année. C’est même au final deux jeux TWD qui sortiront, à la fois sur les casques PC et sur PlayStation VR . Repoussé à 2020, The Walking Dead: Onslaught bénéficiera d'une histoire originale et de la possibilité d’incarner quatre personnages de la série, dont Rick. Mais dès le 23 janvier (et dès le printemps sur PlayStation VR), c’est The Walking Dead: Saints & Sinners qui devrait régaler les fans. Si ce jeu s'écarte du scénario de la série, il recrée de manière très fidèle son atmosphère d'apocalypse zombiesque.

Medal of Honor : Above and Beyond

Franchise mythique du jeu de guerre, Medal of Honor veut redevenir la série innovante qu’elle était. En témoigne cette première sortie en réalité virtuelle avec un retour aux sources, à savoir une histoire passionnante au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Développé par Respawn Entertainment (fondé par d'anciens développeurs de la franchise Call of Duty) avec les équipes d’Oculus (le jeu y sera d’ailleurs disponible en exclusivité), Medal of Honor: Above and Beyond vous mettra dans la peau d’un agent des renseignements américains sur le front.