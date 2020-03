Lara Croft : histoire de la mythique aventurière

D’objet de fantasme à "badass" figure du féminisme

Incarnée pour la première fois au cinéma en 2001 par Angelina Jolie, Lara Croft est passée encore un peu plus à la postérité avec cette adaptation dont le titre, Lara Croft: Tomb Raider, nommait expressément l’héroïne. Succès au box-office, ce premier film a donné lieu à une suite un peu moins appréciée par des fans qui ont également peu à peu délaissé les jeux vidéo de la saga .