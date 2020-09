High Score et l'histoire du jeu vidéo : focus sur le documentaire Netflix

Un documentaire intelligible et nostalgique

Pensé pour être accessible, le documentaire de Netflix plaira aussi bien aux connaisseurs qu’aux novices. Abordant le jeu vidéo sous différents angles, High Score fournit assez d’informations inédites pour satisfaire le gamer le plus exigeant. Plusieurs portraits de joueurs sont d’ailleurs dressés durant ces six épisodes et apportent une nouvelle lecture intéressante à la grande histoire. Ces passages sont surtout une bonne occasion pour remonter l’arbre généalogique du jeu vidéo dans un voyage empli de nostalgie.

Une série techniquement irréprochable