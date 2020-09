Gamescom 2020 : une édition pas comme les autres !

Des extensions en veux-tu en voilà

En plus des remakes, cette Gamescom particulière a fait la part belle aux extensions et autres contenus téléchargeables (DLC). La nouvelle expansion majeure de Destiny 2 a dévoilé une nouvelle bande-annonce (Destiny 2: Beyond Light sortira le 10 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia). Idem pour Doom Eternal The Ancient Gods Part I, le premier DLC du reboot de Doom qui a révélé sa date de sortie (le 20 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One) en vidéo. Quant à la huitième extension de World of Warcraft nommée Shadowlands, on sait désormais qu’elle sera disponible une semaine plus tard.