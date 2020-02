Astérix & Obélix XXL 3 : les Gaulois frappent à nouveau

Un gameplay toujours aussi efficace !

Même s'il est vrai que le gameplay n'a pas beaucoup évolué par rapport aux épisodes précédents et que les mécaniques restent sensiblement les mêmes, il faut reconnaître que le plaisir de jeu est lui aussi resté intact. En effet, c'est toujours en alliant phases de plateforme et distribution de baffes que vous avancerez dans votre périple. Par ailleurs, vous devrez également effectuer des quêtes secondaires et collecter des objets répartis dans différentes régions de l'Empire romain que vous serez amené à traverser au cours de l'aventure. Contrairement à la caméra dans le dos pour laquelle les développeurs avaient opté dans le volet précédent, la caméra à la troisième personne est ici disposée en hauteur, de manière à ce que vous puissiez suivre les deux compères assez facilement.

Du côté des nouveautés, le mystérieux menhir de cristal sera le plus fidèle allié d'Obélix pour mettre une raclée aux Romains les plus téméraires. Effectivement, le menhir vous dévoilera ses secrets au fil du jeu en vous permettant de manier différents pouvoirs basés sur les éléments (la glace, le feu, la pierre, ou encore le magnétisme). Ainsi, en plus d'être résolument efficace en combat, cette arme pimente un peu le gameplay en laissant au joueur différentes alternatives pour terrasser ses ennemis. Le tout est mis en scène par une réalisation graphique de qualité et des décors colorés à souhait qui crédibilisent encore plus l'immersion dans ce fabuleux monde, et contribuent finalement à rendre l'expérience de jeu des plus plaisantes. Même si d'apparence, Astérix & Obélix XXL 3 se présente comme un titre fun et arcade, vous serez par ailleurs amené à résoudre diverses énigmes assez bien construites, pour lesquelles il faudra vous creuser un peu les méninges !