Top des ventes de jeux vidéo en France du 31 août au 6 septembre 2020 (semaine 36)

Vous le savez, chaque semaine, nous vous présentons le classement des meilleures ventes de jeux vidéo dans les boutiques physiques françaises. Un top diffusé par le S.E.L.L, Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, qui a organisé le salon Paris Games Week 2019.

Top des ventes de jeux vidéo en France : Marvel's Avengers et NBA 2K21 réalisent un départ canon

Véritable carton de cette année 2020, Animal Crossing: New Horizons va-t-il bientôt quitter le classement ? Après avoir dominé pendant plusieurs mois le top des ventes, le titre de Nintendo perd trois places cette semaine et termine en quatrième position ! Une chute qui est due en grande partie à la sortie de Marvel's Avengers, le 4 septembre dernier. Le titre de Square Enix et Crystal Dynamics, qui nous a vraiment impressionnés à la rédaction, se classe directement à la première place du top des ventes. Un succès qui pourrait bien durer dans le temps grâce à l'ajout de nouveaux personnages de l'écurie Marvel (Spider-Man, Black Panther, Kate Bishop...) au fil des semaines.

En seconde position, on retrouve le roi des jeux de basket, NBA 2K21. Le dernier opus de la simulation de 2K Sports et Visual Concepts parvient à accrocher la deuxième et la troisième place du classement. Il est d'ailleurs intéressant de constater que l'édition Mamba Forever sur PS4, qui permet d'obtenir gratuitement la version PS5 du titre, s'est plus vendue que l'édition classique. Présent la semaine passée, Captain Tsubasa Rise of New Champions n'aura pas résisté à l'arrivée d'un autre jeu de sport.

On termine ce classement avec Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Le remake des deux premiers épisodes de la franchise Tony Hawk termine en cinquième position, et ce, après seulement deux jours de commercialisation.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le nouveau top des ventes de jeux vidéo en France, du 7 au 13 septembre 2020, toujours sur NRJ Games !