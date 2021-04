Tales of the Neon Sea est gratuit sur PC (Epic Games Store)

Epic Games Store : des jeux gratuits tous les jeudis !

Beaucoup de boutiques en ligne proposent fréquemment des promotions et réductions en tout genre chaque mois sur des jeux vidéo (PlayStation Store, Steam, Humble Bundle Store, etc.).

D’autres offrent des jeux gratuitement, que ce soit aux abonnés de leur service en ligne (PlayStation Plus, Xbox Games With Gold, jeux NES via le Nintendo Switch Online) ou à tous. Epic Games (Fortnite, Unreal Tournament, Gears Of War) a lancé l'Epic Games Store, une plateforme en ligne qui propose notamment des jeux gratuits chaque mois. Ainsi, vous allez pouvoir jouer gratis ce week-end et dans les jours à venir !

Tales of the Neon Sea est gratuit jusqu'au 8 avril

Après Creature in the Well la semaine passée, Epic Games reste dans le thème futuriste avec Tales of the Neon Sea. Développé par Palm Pioneer, le titre invite les joueurs à résoudre des enquêtes, dans un monde en pixel art où des robots dotés de conscience vivent en cohabitation avec les humains. On y incarne un détective privé qui, après avoir accepté une enquête dans un bar, se retrouve confronté à ses vieux démons.

Tales of the Neon Sea propose un multitude d'énigmes et puzzles qui font appel à notre sens de l'observation et de l'analyse. Il est également possible d'incarner un chat afin d'accéder à des zones cachées et découvrir des indices précieux lors de la résolution d'enquêtes. À noter que le titre est un point'n'click, ce qui signifie que tous les déplacements s'effectuent en cliquant sur l'écran.

Proposé habituellement au prix de 13,99 euros, Tales of the Neon Sea est gratuit sur l'Epic Games Store (uniquement PC) si vous l'activez avant le 8 avril 2021 à 17h.