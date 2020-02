Street Fighter V : la Champion Edition est disponible, on fait le point sur son contenu en vidéo

Lors de son lancement, Street Fighter V avait été vivement critiqué pour son manque de contenu flagrant. Un défaut qui a vite été gommé par la suite, le jeu ayant reçu de nombreuses mises à jour qui ont permis de rajouter de nouveaux personnages, des arènes inédites et de nombreux costumes. C'est d'ailleurs pour cela qu'en 2018, Capcom avait sorti une "Arcade Edition" de Street Fighter V qui regroupait tout le contenu de base du jeu, ainsi que les DLC parus entre temps. Plus complète et plus stable, cette nouvelle version du jeu avait permis de faire revenir une grande partie de la communauté.

Pour autant, après l'Arcade Edition, l'éditeur japonais a continué de sortir une multitude de contenu pour son jeu de combat. Ainsi, histoire de contenter les joueurs les plus exigeants, mais aussi séduire les néophytes, Capcom revient aujourd'hui avec la "Champion Edition" de Street Fighter V. Si cette nouvelle version permettra de récupérer toutes les tenues et arènes qui sont sortis dernièrement en DLC, elle permettra également de découvrir deux "nouveaux" combattants : Gill et Seth. Si Gill a déjà prouvé sa force en vidéo, Seth a quant à lui profité du trailer de lancement de Street Fighter V : Champion Edition pour montrer toute l'étendue de son talent.