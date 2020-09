Stormzy et son single Rainfall débarquent dans Watch Dogs Legion !

Décidément, la star du rap britannique Stormzy n'en finit plus de cartonner. Après avoir collaboré avec de grands noms de la musique, comme Ed Sheeran, le rappeur s'apprête à passer dans une autre dimension. En effet, comme l'a annoncé Ubisoft lors de sa conférence dédiée à ses futurs jeux, Stormzy fera une apparition dans Watch Dogs Legion !

Loin d'être un simple figurant, l'artiste jouera un rôle à part entière dans cette aventure puisqu'une mission du jeu, baptisée "Fall on my Ennemies", proposera aux joueurs de diffuser le clip de son morceau "Rainfall" sur tous les écrans de Londres. En prime, les joueurs pourront découvrir le clip complet de ce titre présent sur l'album "Heavy is the Head", sorti fin 2019.

Pour rappel, Watch Dogs Legion sera disponible dès le 29 octobre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.