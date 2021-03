Sony confirme la fermeture du PS Store sur PS3, PS Vita et PSP : vos jeux seront-ils toujours disponibles ?

Il fallait bien que cela arrive un jour. Après des années de bons et loyaux services, le PS Store sur PS3 et PSP va fermer ses portes dès le 2 juillet prochain. Même son de cloche pour le store PS Vita, qui titrera sa révérence le 27 août 2021. Fort heureusement, cela ne signifie pas que ces consoles n'auront plus aucune utilité.

En effet, s'il ne sera plus possible d'acheter du contenu, les joueurs pourront continuer à télécharger les jeux et vidéos qu'ils possèdent, en se rendant sur la page des "Téléchargements" de la console concernée. Les jeux récupérés via le Playstation Plus resteront eux aussi disponibles, et il sera toujours possible d'utiliser des "vouchers" (codes) pour télécharger de nouveaux titres et prolonger son abonnement PS Plus.

Autre point important, passé ces dates, il ne sera plus possible d'acheter des DLC pour les jeux PS3, PS Vita et PSP que l'on possède. Enfin, bonne nouvelle pour celles et ceux qui n'ont pas de PS4 ou PS5 : s'il vous reste de l'argent sur votre porte-monnaie virtuel, il sera possible de demander un remboursement lorsque les stores ne seront plus disponibles.