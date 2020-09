RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition est gratuit sur PC (Epic Games Store) !

Epic Games Store : des jeux gratuits tous les jeudis !

Beaucoup de boutiques en ligne proposent fréquemment des promotions et réductions en tout genre chaque mois sur des jeux vidéo (PlayStation Store, Steam, Humble Bundle Store, etc.).

D’autres offrent des jeux gratuitement, que ce soit aux abonnés de leur service en ligne (PlayStation Plus, Xbox Games With Gold, jeux NES via le Nintendo Switch Online) ou à tous. Epic Games (Fortnite, Unreal Tournament, Gears Of War) a récemment lancé l'Epic Games Store, une plateforme en ligne qui propose notamment des jeux gratuits chaque mois. Ainsi, vous allez pouvoir jouer gratis ce week-end et dans les jours à venir !

Créez et gérez votre parc d'attractions avec RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition

Après avoir gâté les joueurs la semaine passée avec Watch Dogs 2 et Football Manager 2020, Epic Games frappe à nouveau un grand coup en offrant pendant sept jours RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition. Le titre, qui vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch et PC (Steam, Epic Games Store), reprend tout ce qui a fait le charme du jeu d'origine, paru en 2004, tout en profitant de visuels de meilleure qualité. Pour rappel RollerCoaster Tycoon 3 est un jeu de gestion de parc d'attractions. Grâce aux DLCs inclus, "Soaked!" et "Wild!", de nombreux scénarios sont disponibles, mais les joueurs peuvent également profiter d'un mode "Sandbox" pour créer le domaine de leurs rêves.

Proposé habituellement au prix de 19,99 euros, RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition est disponible gratuitement si vous l'activez sur l'Epic Games Store avant le 1er octobre 2020 à 17h.