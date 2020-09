Rocket League devient gratuit sur consoles et PC !

Longtemps payant, Rocket League avait tout d'abord été offert aux abonnés du PS Plus lors de son lancement en 2015. Six ans plus tard, et après être passé sous le giron d'Epic Games, le titre de Psyonix change de formule et devient gratuit que ce soit sur PS4, Xbox One, PC ou Nintendo Switch. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui vont pouvoir découvrir, si ce n'est pas déjà fait, ce titre qui propose de jouer au foot, seul ou en équipe (4 joueurs max), avec des voitures équipées de turbos surpuissants.

Pour récupérer le titre sans débourser un centime, il vous suffit de vous rendre sur le store de votre console (PS Store, Xbox Live, Nintendo eShop) ou sur l'Epic Games Store (PC) et accéder à la page de Rocket League. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à télécharger le jeu sur votre machine pour en profiter. Autre avantage, il n'est plus nécessaire d'être abonnés au PS Plus ou au Nintendo Switch Onine pour jouer en ligne !

Rocket League : comment activer la fonction "cross-save" ?

À l'occasion de son passage en free-to-play, Rocket League se dote également d'une nouvelle fonctionnalité : la sauvegarde de progression entre les différentes plateformes de jeu (cross-save). Ainsi, dorénavant vous pourrez conserver vos objets et vos classements, et ce, même si vous changez de console. Pour activer cette fonction, vous devrez vous rendre sur la page officielle du jeu afin de lier vos comptes PSN, Xbox, et/ou Nintendo à votre compte Epic Games.