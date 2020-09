Riders Republic : le nouveau jeu des créateurs de Steep se dévoile dans une bande-annonce extrême !

Les jeux de sports extrêmes ont la côte en ce moment. Alors que les fans de skate ont pu récemment mettre la main sur le très bon Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 , les amateurs de sports de glisse, en général, vont pouvoir se faire plaisir avec Riders Republic, le nouveau jeu d'Ubisoft Annecy (Steep). Dévoilé lors de la conférence Ubisoft Forward, le titre proposera aux joueurs une toute nouvelle "expérience sociale", dans laquelle plusieurs dizaines de riders (une vingtaine sur PS4 et Xbox One, contre 50 pour la PS5 et la XSX) pourront dévaler les pistes ensemble, en simultané.

Néanmoins, à l'inverse du précédent jeu du studio, Riders Republic ne se limitera pas qu'aux sports hivernaux et proposera différentes zones géograhiques (forêts, déserts, canyons...) inspirées de spots de ride célèbres. À mi-chemin entre le jeu d'arcade et la simulation, Riders Republic mettra l'accent sur les sensations fortes grâce à des angles de vue particulièrement immersifs. D'ailleurs, comme vous pourrez le voir dans la vidéo, un mode "FPS" sera bien disponible.

Et pour avoir du style sur les pistes, les joueurs pourront récolter de nombreux objets cosmétiques afin de customiser leurs riders. Les plus grandes marques de sportswear seront de la partie, mais il sera également possible de débloquer des tenues plus originales, comme des costumes d'animaux ou des casques en forme de tête de mort.

Prévu sur PS5, Xbox Series X et S, PS4, Xbox One, PC et Stadia, Riders Republic sera disponible dès le 25 février 2021.