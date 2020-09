PS5 : voici les jeux qui sortiront en même temps que la console

Après avoir dévoilé tout au long de l'année les premiers détails autour de la Playstation 5, Sony a enfin officialisé le prix et la date de sortie de sa console. Disponible dès le 19 novembre 2020 à partir de 399 euros, la nouvelle machine du constructeur nippon devrait faire rentrer les joueurs dans une nouvelle ère. Et pour que ces derniers puissent en profiter pleinement, Sony a mis le paquet afin de proposer un catalogue de lancement riche et varié. Ainsi, à ce jour, plus d'une dizaine de jeux seront disponibles dès la sortie de la PS5, et ce, sans compter sur la rétrocompatibilité.

Des exclusivités pour bien démarrer

Afin de convaincre les joueurs de choisir une PS5 plutôt qu'une autre console, la firme japonaise peut compter sur un renfort de poids : ses exclusivités. Véritable fer de lance de la PS4, ces dernières devraient encore jouer un rôle important dans la lutte que se livrent Sony et Microsoft. Et si le constructeur américain a récemment acheté ZeniMax Media (Bethesda, id Software) pour combler ses lacunes à ce niveau, Sony semble partir avec une longueur d'avance avec pas moins de 5 jeux exclusifs disponibles dès la sortie de la PS5 :