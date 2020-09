PS5 : une conférence prévue le 16 septembre, à quoi peut-on s'attendre ?

Microsoft ayant récemment dévoilé le prix et la date de sortie de ses futures Xbox Series X et S, tous les yeux sont dorénavant tournés vers Sony et sa Playstation 5. Après avoir présenté ses exclusivités au mois de juin, le constructeur nippon nous donne rendez-vous le 16 septembre 2020 à 22h (heure française) pour nous en dire plus sur sa console. D'une durée de 40 minutes, le show mettra en avant les titres qui seront disponibles au lancement de la Playstation 5. Certains ont déjà été annoncés, comme Spider-Man: Miles Morales, mais il se pourrait bien que Sony ait encore quelques cartouches à dévoiler.

Pour suivre la conférence en direct, il vous suffit de vous rendre sur la page Youtube ou Twitch de Playstation. Vous pourrez également retrouver toutes les annonces sur NRJ Games peu de temps après l'événement.