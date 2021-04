PS5 : des sneakers Nike aux couleurs de la console font leur apparition en images

Comme vous pourrez le voir, les deux modèles (bleu ou blanc) reprennent le design des PG5 que l'on peut déjà trouver dans le commerce. Néanmoins, en regardant de plus près, on se rend compte qu'une multitude de symbole, qui font référence aux touches de la manette PS5, sont incrustés sur les chaussures. Ce choix visuel n'est pas anodin puisque l'on retrouve la même chose sur la coque de la PS5 et à l'arrière de la manette DualSense ! Plus visible, on retrouve également les logos "PS" (Playstation) et "PS5" sur les languettes avant et arrière des chaussures. Reste maintenant à savoir si elles seront aussi rares que la console elle-même.