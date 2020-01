PS4 vs Switch vs Xbox One : qui est la grande gagnante de 2019 ?

Un record mondial pour la PS4

2019 aura marqué l’histoire de Sony. Alors que la prochaine PS5 a été confirmée, son aînée est devenue la deuxième console de salon la plus vendue selon des chiffres révélés par la firme japonaise en octobre. Malgré des ventes logiquement en baisse (la machine a été lancée en 2013), la PlayStation 4 a dépassé la barre mythique des 100 millions d’exemplaires vendus, avec un chiffre total qui devrait avoisiner les 104 millions d’exemplaires écoulés en cette fin 2019. Il faut dire que l’année a vu la sortie fin novembre de Death Stranding, l’un des jeux les plus attendus de 2019 toutes consoles confondues. Exclusivité PlayStation, le nouveau jeu du visionnaire Hideo Kojima s’est d’ailleurs classé directement en tête des ventes . Autre exclu Sony, Days Gone aura été lui le grand rendez-vous du premier semestre de la console.

La Switch n° 1 dans le cœur des Français

Lancée en mars 2017, la Nintendo Switch a franchi cette année les 40 millions de ventes dans le monde, dont 10 pour la seule Europe. Rien qu’en France, les ventes de la console hybride devraient atteindre les 3 millions fin 2019, avec une croissance à deux chiffres sur l’année par rapport à la précédente. En plus de s’être dotée d’une V2 améliorée (avec de meilleurs processeurs et écrans) et d’une version 100 % portable à prix réduit ( la Switch Lite disponible depuis septembre ), la console familiale a connu une année 2019 très riche en sorties de jeux. En effet, 2019 a vu la poursuite de l’exploitation des deux plus grosses ventes de la console, Mario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros. Ultimate, l’arrivée du portage New Super Mario Bros U Deluxe, et celle des nouveaux jeux Yoshi’s Crafted World, Luigi’s Mansion 3 et Pokémon Épée et Bouclier. Ce dernier a d’ailleurs signé le plus gros lancement de l’histoire pour un jeu Switch au Japon.

La Xbox One continue de résister

En fin de vie comme la PS4, mais un peu moins populaire, la Xbox One a tout de même bien résisté avec ses armes. En plus de la sortie du nouveau volet de deux franchises majeures exclusives à la console (Gears 5 et Crackdown 3), Microsoft a continué de développer son service d’abonnement, le Xbox Game Pass. Accessible depuis la Xbox One ou un PC, le Xbox Game Pass a confirmé en 2019 qu’il était le service le plus exhaustif et le plus abordable du marché. S’étant encore très bien vendue pendant le dernier Black Friday, la Xbox One est loin d’être morte , d’autant que le très attendu Halo Infinite est annoncé pour 2020.

PS4 versus Switch versus Xbox One : notre verdict

Même si la PS4 est devenue la deuxième console de salon la plus vendue de l’histoire, l’année 2019 a vu la Switch rattraper la console Sony en termes de ventes annuelles. Accessible au plus grand nombre alors que la PS4 se destine le plus souvent aux joueurs plus expérimentés, la Nintendo Switch cartonne en France et gagne selon nous ce match des consoles sur 2019. Les cartes seront peut-être rebattues en 2020, avec les sorties très attendues des nouvelles consoles Sony (la PlayStation 5) et Microsoft (la Xbox Scarlett ou Project Scarlett)…