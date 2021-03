Prime Gaming (Amazon) : tous les jeux et contenus gratuits d'avril 2021

À l'instar de Sony, avec son PS Plus, ou encore Microsoft et ses Games with Gold, Amazon a lancé il y a quelques temps Prime Gaming, un service par abonnement mensuel qui permet de profiter de nombreux avantages. En effet, en plus de pouvoir s'abonner tous les mois à une chaîne Twitch partenaire ou affiliée, les joueurs abonnés à ce service peuvent également récupérer des jeux et du contenu in-game, sans frais supplémentaires. L'abonnement permet même d'accéder au service Prime Vidéo et à la livraison gratuite sur le site Amazon !

Prime Gaming (avril 2021) : Du contenu pour For Honor, Rainbow Six Siege, Fall Guys et bien d'autres !

Le printemps est enfin là, tout comme la nouvelle saison de Fall Guys: Ultimate Knockout. Pour l'occasion, Amazon offre à tous ses abonnés Prime Gaming un pack "Boxzilla", qui comprend un costume virtuel de "Godzilla" en carton, ainsi que 6500 kudos pour se faire plaisir dans la boutique du jeu.