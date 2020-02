Portrait de Michel Ancel, le plus grand créateur français du jeu vidéo

Le palmarès vidéoludique de Michel Ancel

Depuis 1995, le célèbre Monégasque a eu l'occasion de travailler en tant que concepteur en chef sur tous les volets principaux que compte la saga Rayman : Rayman, Rayman 2: The Great Escape, Rayman 3: Hoodlum Havoc, Rayman Origins et Rayman Legends. Il a également participé à la réalisation de certains titres dérivés de la licence : Rayman M, Rayman contre les lapins crétins et Rayman contre les lapins encore plus crétins.

Par ailleurs, Michel Ancel est également à l'origine du jeu Beyond Good and Evil sorti en 2003. À l'instar de Rayman, ce dernier fait partie des pépites d'Ubisoft. En 2005, le talentueux concepteur frappe une nouvelle fois en supervisant la direction artistique du jeu Peter Jackson's King Kong.

Les prochains jeux de Michel Ancel