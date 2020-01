Pokémon Mewtwo contre-attaque - Évolution : le film sera disponible cette année sur Netflix !

Outre la sortie de l'excellent Détective Pikachu en 2019, les fans japonais ont eu la chance de pouvoir découvrir un second film, intitulé Pokémon : Mewtwo contre-attaque - Évolution, au cinéma cette même année. Si ce second long-métrage n'a pas eu le droit à une sortie mondiale dans les salles obscures, les passionnés de Pokémon qui n'ont pas la chance de résider au Japon vont tout de même pouvoir se rattraper !

En effet, Netflix vient d'annoncer officiellement la sortie de Pokémon : Mewtwo contre-attaque - Évolution, sur sa plateforme, dès le 27 février 2020. Une date loin d'être annondine, puisque la Journée Pokémon, qui célèbre la sortie des premiers jeux de la licence, se déroulera au même moment !

Un classique remis au goût du jour

Pokémon : Mewtwo contre-attaque - Évolution est le 22ème film tiré de la saga éponyme. Néanmoins, à l'inverse des précédentes réalisation, ce nouvel opus est en fait une nouvelle interprétation (ou remake) du tout premier film Pokémon, sorti en 2000 en France, et intitulé sobremment Pokémon : le Film. S'il reprend la trame de son aîné, ce nouveau long-métrage profite d'une refonte visuelle totale. Ainsi, le film est réalisé entièrement en 3DCG et non en 2D comme ce fut le cas à l'époque. Ce sera bien sûr l'occasion de revoir Sasha et Pikachu, mais aussi Ondine, Pierre et de nombreux Pokémon bien connus des fans !

Pokémon : Mewtwo contre-attaque - Évolution sera disponible dès le 27 février sur Netflix. En attendant,on vous propose de découvrir la bande-annonce du film ci-dessous.