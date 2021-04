Outriders : le looter shooter de Square Enix fête sa sortie en vidéo

Disponible depuis le 1er avril sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, Outriders est un jeu de type "looter shooter" (Destiny 2 , The Division 2...), jouable aussi bien en solo qu'en multi. On y incarne un soldat d'élite qui, après avoir été touché par un étrange phénomène sur une planète inconnue, se retrouve doté de pouvoirs. Seul bémol, d'autres humains ont également acquis des capacités spéciales qu'ils utilisent pour semer le chaos. Un problème de taille, d'autant plus que des créatures sauvages, particulièrement dangereuses, rôdent sur ces terres. Le but du jeu ? Sécuriser la planète et découvrir les mystères qui se cachent derrière nos pouvoirs.

Le titre propose pas moins de quatre classes jouables : le Technomage (soutien longue portée), le Pyromage (moyenne portée), l'Illusionniste (courte portée, attaque et fuite) et le Telluriste (tank, courte portée). Chaque personnage possède plusieurs attaques qui lui sont propres, mais il est également possible d'améliorer sa puissance via un arbre de talent. Les armes et armures jouent elles aussi un rôle déterminant à ce niveau.

On termine en vous rappelant qu'Outriders est dès à présent disponible sur le Xbox Games Pass (console + xcloud android). Mieux encore, grâce au crossplay, les joueurs peuvent jouer ensemble, qu'ils soient sur PC ou consoles. Si vous souhaitez vous faire un avis avant de vous lancer dans l'aventure, sachez qu'une démo est également disponible sur tous les supports. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre preview sur le jeu à cette adresse.