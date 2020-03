Mario Kart Tour : une mise à jour avant l'arrivée du multijoueur le 9 mars

Véritabla carton depuis sa sortie en septembre 2019, Mario Kart Tour va bientôt entrer dans une nouvelle dimension. En effet, après plusieurs phases de bêta test, le mode multijoueur va enfin faire son arrivée dans le free-to-play de Nintendo. Une bonne nouvelles pour les joueurs qui commencaient à pointer du doignts le manque de nouveautés dans le jeu.

Ainsi, dès les 9 mars prochain, tous les joueurs pourront disputer des courses en ligne (jusqu'à sept joueurs en simultané). Toutefois, si les circuits 100cc seront accessibles à tous, les courses 150cc et 200cc seront quant à elles réservées aux abonnés du Pass Or (5,49€/mois). Il est également possible de créer des groupes de jeu privés, afin de jouer uniquement avec ses amis. Ici, toutes les options de courses sont accessibles, que l'on soit abonné ou non.