Mario Kart Tour : le mode multijoueur est disponible pendant quelques jours !

Disponible depuis quelques mois sur iOS et Android, Mario Kart Tour va enfin passer à la vitesse supérieure avec l'ajout du mode multijoueur. Ainsi, jusqu'au 29 janvier, tous les joueurs peuvent essayer le mode en ligne du jeu, et ce, sans posséder le Pass Or ! On vous explique tout.

Véritable carton depuis sa sortie sur mobiles et tablettes, Mario Kart Tour a su séduire les joueurs grâce à des mécaniques de gameplay simples et efficaces, ainsi qu'un univers de qualité. Néanmoins, les joueurs réclament depuis longtemps l'ajout d'un mode multijoueur qui tarde à arriver. Fort heureusement, tout cela devrait bientôt changer puisque Nintendo a commencé à lancer des phases de test pour ce mode de jeu. Après une première session d'essai, réservée aux détenteurs du Pass Or, Nintendo vient de lancer une deuxième phase qui est, cette fois-ci, ouverte à tous les joueurs ! Pour en profiter, il vous suffit de vous connecter au jeu et sélectionner le mode multijoueur qui se trouve dans la section "Menu". Ensuite, vous pourrez rejoindre une partie avec des joueurs du monde entier, mais vous pourrez également créer un salon privé pour jouer avec vos amis. En revanche, n'attendez pas pour profiter du mode multijoueur de Mario Kart Tour puisque ce dernier n'est disponible que jusqu'au 29 janvier prochain (à 6h59). Thèmes associés Actus