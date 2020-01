Mario Kart Tour : Baby Peach est à l'honneur pour la saison de la Saint-Valentin

Régulièrement mis à jour, Mario Kart Tour vient d'entamer sa nouvelle saison. La Saint-Valentin étant proche, Nintendo a décidé de faire la part belle à la fête des amoureux. Dès aujourd'hui, et jusqu'au 12 février prochain, les joueurs vont pouvoir accomplir de nouveaux défis afin d'amasser un maximum de picèces d'or, de rubis et autres joyeusetés.

De plus, Baby Peach (version chérubin) sera offerte en tant que cadeau saisonnier. Les détenteurs du Pass Or pourront quant à eux obtenir, en plus, le karting "Macarrosse Fraise" et l'aile "Crêpe aux fraises". Enfin, pour démarrer cette saison sur les chapeaux de roues, 5 rubis seront automatiquement offerts à tous les joueurs.

Quels défis accomplir pendant la saison de la Saint-Valentin de Mario Kart Tour ?

Comme nous vous le disions plus haut, de nouveaux défis ont fait leur apparition dans le jeu. Une première partie d'entre eux est dèjà disponible, mais le reste n'arrivera pas avant la moitié de l'événement. En attendant, voici qui vous attend dans les prochains jours :

Défis réguliers de la saison Saint-Valentin (1ère partie) :

Activer 3 fois le mode frénésie

Effectuer 100 mini-turbos

Faire mouche 10 fois avec un Bob-omb

Décrocher 3 fois de suite la 1e place dans une course de catégorie 150cc ou plus

Obtenir un score d'au moins 8000 avec un pilote bébé

Obtenir un score total d'au moins 20 000 dans la coupe Luigi

Renverser un adversaire pendant qu'il plane

Faire mouche 3 fois avec un super klaxon

Ramasser un champi turbo et l'utiliser pour accélérer brièvement.

Défis Or de la saison Saint-Valentin (Pass Or requis) :