Les Royaumes d’Amalur : Reckoning : retour sur un excellent RPG

Un système de combat nerveux et accessible

S’il n’est pas un monstre graphique ou un open world immense, Les Royaumes d’Amalur : Reckoning a bien d’autres forces. Le jeu est en effet doté d’un système de combat simple, mais très efficace, et plaisant à prendre en main. Très orienté action, le titre d’Electronic Arts offre un gameplay nerveux très proche du beat’em all. Vous pouvez ainsi facilement frapper avec vos deux armes, parer avec votre bouclier ou esquiver avec une roulade. Au fil de vos quêtes, vous progressez et améliorez votre équipement, le jeu étant pourvu d’un système de classe très bien ficelé.

Les Royaumes d’Amalur : Re-Reckoning – le remaster en septembre