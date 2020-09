Le Xbox Game Pass se lance officiellement sur PC

En attendant la sortie des Xbox Series X et S, Microsoft commence déjà à faire évoluer son écosystème en déployant officiellement le Xbox Game Pass sur PC. Pour rappel, ce service, lancé en 2017 sur Xbox One, permet de jouer à plus d'une centaine de jeux contre un abonnement mensuel. Si l'on retrouve de nombreux titres d'éditeurs tiers plus ou moins récents (Darksiders Genesis, Resident Evil VII...), les utilisateurs du service peuvent également jouer aux exclusivités Microsoft (Gears of War 5, Forza Horizon 4, Sea of Thieves...) dès leur lancement.

Xbox Game Pass PC : un nouveau tarif qui inclut le EA Play

Disponible depuis près d'un an en bêta sur PC, le Xbox Game Pass rentre ainsi dans une nouvelle phase. Et le premier changement concerne le prix qui passe de 3,99 euros par mois à 9,99 euros par mois. De plus, une offre Ultimate, proposée à 12,99 euros, permet d'utiliser le service sur console et PC et de jouer sur son mobile via le Xcloud. Pour justifier cette augmentation du tarif, le service accueillera bientôt le EA play au sein de son catalogue. Les joueurs pourront alors découvrir plus de 60 titres plus ou moins récents de l'éditeur américain et essayer pendant 10h les nouvelles sorties de ce dernier (FIFA 21, Star Wars: Squadrons...).

Pour célébrer en grande pompe le lancement du service, Microsoft a publié une bande-annonce qui fait le tour des principales nouveautés de son Xbox Game Pass sur PC. Les joueurs peuvent notamment profiter du dernier Microsoft Flight Simulator, qui impressionne grâce à son réalisme et ses graphismes de pointe, mais aussi de la Halo: The Master Chief Collection. Si vous ne connaissez pas encore le concept, sachez que le premier mois d'abonnement au Xbox Game Pass sur PC est proposé à seulement un euro ! Un bon moyen de découvrir l'univers Xbox si vous n'en avez jamais eu l'occasion.