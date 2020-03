Le MMO Naruto: Slugfest arrivera cet été sur mobile et tablette

Tout comme One Piece ou encore Dragon Ball, Naruto fait partie de ces mangas cultes qui ont régulièrement le droit à leurs adaptations en jeux vidéo. Si les sorties sur consoles ne manquent pas, les joueurs sont également gâtés sur mobiles et tablettes. Du côté du ninja de Konoha, deux jeux sont d'ores et déjà disponibles (Naruto X Boruto: Ninja Voltage et Ultimate Ninja Blazing) et un troisième titre va faire son arrivée, cet été, sur iOS et Android.

Répondant au doux nom de Naruto: Slugfest, ce nouveau jeu risque de faire parler de lui puisqu'il s'agit du premier MMO, en 3D et sur mobile, basé sur l'univers de la saga Naruto ! Ainsi, les joueurs pourront arpenter un vaste monde en 3D et réaliser de multiples missions, tout en rédécouvrant les moments-clés des différents arc de Naruto Shippuden. Au début de leur aventure, les joueurs pourront choisir parmi quatre personnages orignaux qui possédent des compétences et talents bien différents les uns des autres. En sus, lors des combats, ils pourront également faire appel à des Partenaires et des Mercenaires qui viendront leur prêter main-forte.