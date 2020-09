Into the Breach est gratuit sur l'Epic Games Store (PC)

Epic Games Store : chaque semaine, un jeu gratuit !

Beaucoup de boutiques en ligne proposent fréquemment des promotions et réductions en tout genre chaque mois sur des jeux vidéo (PlayStation Store, Steam, Humble Bundle Store, etc.).

D’autres offrent des jeux gratuitement, que ce soit aux abonnés de leur service en ligne (PlayStation Plus, Xbox Games With Gold, jeux NES via le Nintendo Switch Online) ou à tous. Epic Games (Fortnite, Unreal Tournament, Gears Of War) a récemment lancé l'Epic Games Store, une plateforme en ligne qui propose notamment des jeux gratuits chaque mois. Ainsi, vous allez pouvoir jouer gratis ce week-end et dans les jours à venir !

Into the Breach gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 10 septembre

Après avoir frappé fort la semaine passée en offrant Hitman et Shadowrun Collection, Epic Games ralentit quelque peu la cadence. Cette semaine, les joueurs devront se contenter d'Into the Breach, un titre qui avait déjà été gratuit sur l'EGS lors des "12 jours de jeux gratuits" organisés fin 2019. Malgré tout, les joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de récupérer le titre à l'époque vont pouvoir découvrir un excellent jeu de rôle tactique au tour par tour.

Proposé habituellement au prix de 14,99 euros, Into the Breach est disponible gratuitement si vous l'activez sur l'Epic Games Store avant le 10 septembre 2020 à 17h. Après cette date, deux nouveaux titres seront offerts.