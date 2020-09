Hyper Scape : nos astuces pour gagner dans le Battle Royale d’Ubisoft

1 – Ramasser un maximum de butin

Comme dans Fortnite ou Call of Duty: Warzone , la principale mécanique de jeu d’Hyper Scape est le « loot ». Parcourez le champ de bataille pour dénicher des pièces d’équipement disséminées sur la carte et améliorez vos capacités offensives et défensives. Certains lieux sont plus indiqués que d’autres pour débusquer du butin de qualité. Ainsi, les bâtiments avec des couleurs vives et des barricades orangées contiennent plus d’armes et de hacks que la normale. De plus, certaines caisses de matériel émettent un son particulier : ouvrez-les pour trouver de l’équipement fusionné !

2 – Fusionner armes et hacks pour les améliorer

Dans votre course à la survie, il vous arrive forcément de ramasser une arme ou un hack en plusieurs exemplaires. Lorsque vous lootez deux fois le même objet, vous pouvez les combiner pour les améliorer. Différents niveaux de fusion existent. Certains vous permettent d’augmenter les dégâts de vos armes, d’autres de réduire le temps de recharge de vos hacks. Qui dit Battle Royale , dit récupérer l’équipement de vos malheureuses victimes. Avec de la chance, vous aurez l’occasion de ramasser du matériel fusionné, au grand dam de votre adversaire.

3 – Utiliser l’écho pour aider ses coéquipiers

Ubisoft a ajouté quelques fonctionnalités à son Battle Royale pour le rendre plus accessible aux nouveaux joueurs. Ainsi, les résurrections sont un peu simplifiées. Tant que vos coéquipiers sont vivants, vous avez la possibilité d’être ramené à la vie, car vous survivez sous forme « d’écho ». Si vous êtes incapable d’utiliser une arme, vous pouvez toujours vous déplacer de manière invisible aux yeux de vos ennemis. Très utile pour servir d’éclaireur à vos alliés ! Un écho peut être facilement ressuscité par un partenaire sur un point de retour pour que vous puissiez repartir combattre.

4 – Quitter rapidement une zone qui s’effondre

Dans Hyper Scape, des secteurs entiers disparaissent de la carte au cours d’« effondrements », entraînant un rétrécissement régulier du champ de bataille. Il n’est évidemment pas conseillé de rester trop longtemps dans un quartier qui s’écroule, parce que cela vous inflige des dégâts. Enfuyez-vous aussi vite que possible en suivant si besoin l’icône qui s’affiche sur votre écran. Celle-ci vous guidera vers la zone sûre la plus proche. Lors d’un effondrement, les hacks sont utiles, car ils vous aident à vous mettre à l’abri très rapidement.

5 – Récupérer la Couronne pour gagner sans combattre