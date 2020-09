Gods and Monsters devient Immortals Fenyx Rising et se montre en vidéo

Un Zelda-like chez les dieux grecs

Comme vous pourrez le voir dans la vidéo, Immortals Fenyx Rising propulse les joueurs dans un gigantesque monde ouvert, inspiré de la mythologie grecque. Aux commandes de Fenyx, ces derniers devront venir en aide aux dieux grecs, qui ont été piégés par le Titan Typhon. Pour y parvenir, ils devront affronter de nombreuses créatures cultes de la mythologie grecque, telles que Méduse et les Cyclopes, et obtenir des pièces d'équipement mythiques, à l'image des ailes de Dédale ou l'épée d'Achille.

D'après les développeurs, les joueurs pourront explorer librement le monde d'Immortals Fenyx Rising, et ce, dès le début de l'aventure. D'ailleurs, le jeu n'est pas sans rappeler un certain The Legend of Zelda: Breath of the Wild, puisqu'il propose un système d'escalade assez similaire au soft de Nintendo. Qui plus est, au cours de leur voyage, les joueurs devront également découvrir des lieux secrets et résoudre des énigmes.

Immortals Fenyx Rising est prévu pour le 3 décembre 2020 sur PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch et Stadia. Pour les plus impatients, sachez qu'une démo sera proposée en exclusivité aux utilisateurs de la plateforme Stadia, même si aucune date n'a été annoncée pour cette dernière. Le jeu débarquera également sur PS5, lors de la sortie de la console de Sony.