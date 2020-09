Ghost of Tsushima : nos astuces pour survivre chez les samouraïs

1 – Nettoyez les camps ennemis pour dissiper le brouillard

Comme dans beaucoup de jeux, l’open world de Ghost of Tsushima est recouvert d’une épaisse brume appelée « brouillard de guerre ». La carte vous est ainsi complètement cachée au début de votre aventure, vous empêchant de localiser les points d’intérêt de la région. En parcourant l’île de Tsushima, vous tomberez rapidement sur des camps mongols disséminés un peu partout. Attaquez-les et nettoyez-les de toute présence ennemie ! Cela fera disparaître petit à petit le brouillard de la carte et vous révélera tous les emplacements importants.

2 – Observez les chefs mongols avant de les tuer

Plutôt que d’attaquer les camps mongols le sabre au clair, pensez à recourir le plus possible à l’infiltration. Privilégiez donc de préférence la voie du ninja à celle du samouraï, afin de vous rapprocher furtivement des chefs ennemis. En les tuant discrètement, Jin pourra apprendre beaucoup de nouvelles postures de combat… En effet, en vous introduisant en douce, vous serez en mesure de les trouver en pleine séance d’entraînement. Observez-les avant de faire parler votre katana, pour empocher deux points de compétence au lieu d’un seul !

3 – Utilisez la flûte pour contrôler la météo

Dans Ghost of Tsushima, vous pouvez utiliser votre instrument de musique pour contrôler la météo locale. Jamais à court de bonnes idées, Sucker Punch apporte, avec la flûte, une touche d’originalité à un genre devenu très classique. Vous avez ainsi la possibilité de maîtriser les éléments, ce qui vous aidera à vous faufiler aisément derrière vos ennemis. Plus vous progresserez dans l’aventure, plus vous débloquerez de nouvelles mélodies à composer. Pour les obtenir, collectez les criquets chantants qui se cachent dans les cimetières de l’île.

4 – Équipez-vous de la tenue du voyageur

Reprenant quelques mécaniques de RPG, Ghost of Tsushima, vous donne accès à plusieurs armures qui vous seront utiles dans votre périple. Parmi elles, la « tenue du voyageur » vous permet de dénicher facilement les artefacts et autres trésors qui n’apparaissent pas sur votre carte. Pour la récupérer, rendez-vous à Izuhara, la première région du jeu, et prenez la direction des Collines de Jade. Là, dans un camp de survivants, vous trouverez un marchand qui vous permettra de l’acquérir. Équipez-vous-en et améliorez-la au maximum pour en tirer le meilleur parti !

5 – Ayez recours aux techniques d’assassinat