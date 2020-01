Fortnite : le jeu passe à 120 fps sur iPad Pro, qu'est-ce que ça change ?

Disponible depuis 2018 sur les appareils d'Apple, Fortnite vient d'entrer dans une nouvelle dimension sur iPad Pro (version 2018). En effet, avec le déploiement de la mise à jour 11.40, les joueurs peuvent désormais sélectionner un mode 120 fps (images par seconde) sur la tablette haut de gamme de la marque à la pomme. En revanche, il faudra faire quelques concessions pour pouvoir profiter pleinement de ce mode, puisque les options graphiques du jeu seront automatiquement réglées sur "Moyen". De plus, il est possible que ce gain de fps sollicite d'avantage la batterie de votre appareil.

Pour information, mis à part les iPad Pro, seuls les PC sont capables de faire tourner Fortnite à 120 fps, tout en profitant des meilleurs graphismes. Sur PS4 et Xbox One, le jeu est bloqué à 60 fps, tandis qu'il ne dépasse pas les 30 fps sur Nintendo Switch ! Clairement, cette nouvelle mise à jour permet à l'iPad Pro de devenir le meilleur support pour jouer en nomade à Fortinite.

120 fps, le secret des Pro Gamers ?

L'arrivée du mode 120 fps sur Fortnite peut paraître annecdotique pour certains, mais de nombreux joueurs attendaient avec impatience l'arrivée d'une telle option. Si à première vue, cette amélioration permet simplement d'améliorer la fluidité du jeu, elle permet également d'améliorer vos performances, du moins en théorie. En effet, l'action étant plus lisible, beaucoup de joueurs affirment que cela permet d'être plus réactif et précis lors d'une partie.

Pour autant, il ne s'agit pas d'une solution miracle, et si vous souhaitez enchaîner les Top 1, vous devrez bien évidemment passer par la case entraînement !