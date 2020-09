Fortnite : le groupe BTS dévoilera son clip Dynamite en avant-première sur le jeu !

Après Travis Scott ou encore Diplo, c'est au tour de BTS d'avoir le droit à son propre concert dans Fortnite. Le groupe sud-coréen, qui a récemment atteint le sommet du Billboard 100 (une première pour un groupe de K-Pop !), profitera de ce passage dans le Battle Royale d'Epic Games pour dévoiler en avant-première le clip de son nouveau single, "Dynamite". Histoire de mettre un peu d'ambiance pendant la soirée, les joueurs pourront danser comme Jin, Suga et leurs camarades grâce à deux emotes inspirés du titre. Ces derniers seront disponibles dès le 24 septembre via la boutique du jeu. Pour couronner le tout, le groupe diffusera en plus un remix tropical du morceau.