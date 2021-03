DOTA Dragon's Blood : le dessin animé adapté du jeu vidéo culte est disponible sur Netflix

Les jeux vidéo ont la côte, en ce moment, à la télévision comme au cinéma. Après The Witcher, Netflix revient à la charge avec nouvelle une série d'animation basée sur DOTA 2, le MOBA incontournable de Valve (Steam, Counter-Strike...). Régulièrement placé dans le top 10 des titres les plus joués sur STEAM, depuis sa sortie en 2013, DOTA 2 est un jeu de type arène de bataille en ligne multijoueur opposant deux équipes de cinq joueurs. Le but du jeu ? Détruire la base ennemie, à l'aide de héros dotés de capacités spéciales, afin de remporter la victoire.

Disponible dès maintenant sur Netflix, DOTA Dragon's Blood va ainsi permettre aux spectateurs d'en apprendre plus sur les personnages emblématiques et l'univers du MOBA. Côté scénario, on suit les aventures du Chevalier-Dragon Davion qui, après sa rencontre avec la princesse Mirana, "se retrouve impliqué dans une série d'événements dont il n'aurait jamais imaginé l'ampleur".

La série, qui comporte huit épisodes de 25 minutes, est réalisée par le studio coréen Mir, connu pour son travail sur La Légende de Korra, The Boondocks ou encore La Ligue des Justiciers: Nouvelle Génération (saison 3). Pour l'instant, Netflix n'a pas encore communiqué sur une éventuelle saison 2, mais si le succès est au rendez-vous, il y a de fortes chances que cela se produise. Enfin, on termine avec une jolie suprise de la part de Netflix qui est allé retrouver Basshunter, un artiste qui a connu un succès mondial en 2006 avec Dota, une ode musicale au jeu de Valve :