Colmar eSport Show : le plus grand événement eSport d’Alsace vous donne rendez-vous du 18 au 19 janvier !

Avis à tous les passionnés d’eSport qui vivent aux alentours de Colmar et de la région Alsace ! Le salon Colmar eSport Show revient pour une seconde édition, qui aura lieu du 18 au 19 janvier 2020, et s’agrandit pour l’occasion. Ainsi, les joueurs pourront arpenter les 13 200 m² du salon, tout en découvrant de nombreuses compétitions (PC, consoles et jeux de cartes) et animations en compagnie de personnalités bien connues du jeu vidéo !

Les amateurs de goodies pourront également se faire plaisir grâce aux nombreux stands (plus d'une trentaine) qui seront présents sur le salon, tandis que les compétiteurs pourront acquérir du matériel dernier cri. Les joueurs pourront également profiter d’une zone «freeplay» afin d’essayer une multitude de titres (VR, retrogaming et best sellers du moment).

NRJ étant partenaire de cet événement incontournable, voici tout ce qu’il faut savoir afin de profiter au mieux de cette nouvelle édition du Colmar eSport Show.

eSport : les meilleurs joueurs se donnent rendez-vous à Colmar

Afin d’attirer les meilleurs joueurs de la planète eSport, le Colmar eSport Show a vu les choses en grand avec un cashprize de 22 500 euros à partager entre les différentes compétitions !

Lors de cet événement, les joueurs pourront assister à de nombreux tournois, sur PC et consoles, sur des jeux cultes tels que Fortnite, Rocket League, CS:GO, FIFA 20, ou encore Mario Kart 8 Deluxe. Pour découvrir la liste complète des tournois, nous vous invitons à vous rendre sur la page officielle du Colmar eSport Show.

Enfin, sachez qu’il est tout à fait possible de participer à l’une de ces compétions ! Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre à cette adresse et sélectionner le tournoi qui vous intéresse. L’inscription est payante et il faut avoir au minimum 12 ans pour pouvoir participer (voire plus si le PEGI du jeu est supérieur à 12 ans).

Des invités d’exception

Bien que le Colmar eSport Show soit avant tout un événement dédié à l’eSport, les organisateurs ont pensé à tout afin de proposer de maximum d’animations dans les allées du salon. Ainsi cette année, les amateurs de jeux de combat pourront rencontrer la joueuse professionnelles Kayane, qui sera également aux commentaires lors des finales de Tekken 7 et SoulCalibur VI.

Côté Youtubeur, Ganesh2, Newtiteuf, Conkerax et Monsieur Plouf seront présents sur le salon afin de rencontrer leurs fans et signer des autographes. Les passionnés de doublage pourront quant à eux se faire plaisir avec la venue de d’Emmanuel Karsen (Call of Duty, Star Wars, Fallout…) mais aussi celle de Pierre-Alain de Garrigues, qui est connu pour ses doublages sur des jeux cultes tels que World of Warcraft ou encore Fallout 3.

Colmar eSport Show : informations pratiques

Date et horaires :

Le 17 janvier : de 16h à 22h (INSTALLATION JOUEURS UNIQUEMENT)

Le 18 janvier : de 10h à 20h

Le 19 janvier : de 10h à 18h.

Lieux : Parc des expositions et des Congrès de Colmar, Avenue de la foire aux Vins, 68000 Colmar

Transports : Tous les moyens d’accès sont disponibles à cette adresse.

Réservations : Billetterie visiteurs / Billetterie tournois.