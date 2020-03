Cérémonie des Pégases : ne manquez pas les "Césars" du jeu vidéo ce lundi 9 mars

Même si le jeu vidéo est devenu le divertissement le plus consommé en France, devant le cinéma et la musique, ce dernier peine à être reconnu en tant qu'oeuvre artistique. Bien sûr, il existe déjà des remises prix à l'étranger, comme les Game Awards ou les Steam Awards, mais actuellement aucune cérémonie française ne met en avant l'industrie du jeu vidéo.

Une cérémonie diffusée en direct sur internet

Pour remédier à cela, le Syndicat National des jeux vidéo a eu la bonne idée de créer la cérémonie des Pégases, une soirée similaire à celle des Césars, mais qui récompense uniquement des jeux. Organisé pour la première fois cette année, l'événement a pour but de mettre en lumière les créateurs de jeux français, ainsi que les productions made in France. Une idée loin d'être farfelue puisque de nombreux jeux développés en France ont reçu un très bon accueil de la part de la presse et des joueurs (A Plague Tale Innoncence, Greedfall, Deadcells....) !

La cérémonie des Pégases aura lieu le lundi 9 mars 2020, à partir de 20h30, au théâtre de la Madeleine. Malheureusement, toutes les places pour l'événement ont été vendues, mais il sera tout de même possible de suivre la cérémonie en direct sur ES1TV (à partir de 20h30) ou sur la chaîne Twitch LeStream (à partir de 19h30).