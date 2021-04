Among Us : la carte The Airship est disponible, vidéo à l'appui

Véritable carton de la rentrée 2020, Among Us vient de se mettre à jour sur iOS, Android, Switch et PC. Disponible gratuitement, l'update permet de découvrir pour la première fois la carte The Airship, qui propose de jouer au "loup-garou" dans un avion. Outre ce nouveau lieu, les joueurs peuvent également effectuer de nouvelles missions et, pour la première fois, il est possible de choisir son lieu d'apparition après une réunion d'urgence.

Comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessus, The Airship est la plus grande carte disponible à ce jour sur Among Us. Cette dernière est tellement vaste que les joueurs peuvent emprunter des échelles et des plateformes volantes afin d'accéder aux différents étages de l'avion. Trois nouveaux costumes sont également disponibles, mais ils sont quant à eux payants (1,59€).

Pour rappel, Among Us a récemment fait son arrivée sur le Xbox Game Pass PC. Une version Xbox One/Xbox Series arrivera dans le courant de l'année 2021. En revanche, on ne sait pas encore si le jeu sortira sur les consoles Playstation.