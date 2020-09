Amazon dévoile Luna, un service de jeu en streaming pour concurrencer xCloud et Stadia

Avec l'arrivée du cloud gaming (jeu en streaming), le marché du jeu vidéo s'apprête à vivre une petite révolution. Si certains acteurs majeurs du marché vidéoludique, comme Microsoft et son xCloud, se dirigent de plus en plus dans cette direction, c'est également l'occasion de voir émerger de nouveaux challengers. Ainsi, après Google, qui a lancé son service Stadia en novembre 2019, et Nividia (Geforce Now), c'est au tour du géant du web Amazon de tenter sa chance dans le cloud gaming. En effet, cette semaine, la firme de Jeff Bezos a dévoilé officiellement Luna, son service qui permettra de jouer en streaming à un large catalogue de jeux contre un abonnement mensuel.

Une offre évolutive

Pour l'instant, la version "early access" de Luna est uniquement disponible sur invitation, pour les personnes résidant aux Etats-Unis. Proposé au prix de 5,99 dollars, l'abonnement permet d'accéder à plus de cinquante titres (100 lors du lancement officiel), comme Control, Grid ou encore Resident Evil VII. Cerise sur le gâteau, il est possible d'utiliser un seul compte sur deux appareils en même temps. En revanche, Amazon n'a pas encore confirmé l'arrivée du service en France.

Qui plus est, à la manière de Prime Vidéo, les joueurs pourront souscrire à des "bouquets" afin d'avoir accès à plus de jeux. À l'heure actuelle, Amazon a seulement présenté une offre Ubisoft qui permettra de jouer à une large sélection de titres de l'éditeur français sur Luna, y compris les dernières sorties comme Watch Dogs Legion et Assassin's Creed Valhalla.

Disponible sur de nombreux supports

Afin de ne laisser personne sur le carreau, Luna sera disponible sur une multitude de machines. Si les joueurs pourront profiter du service sur PC et MAC, ils pourront également utiliser les Fire TV d'Amazon pour y accéder. Une version Android arrivera plus tard et il sera même possible d'utiliser Luna sur des appareils équipés d'iOS grâce à un site web dédié. Seule condition requise pour profiter pleinement de l'expérience : avoir une bonne connexion. D'après Amazon, une connexion de 10mb/s sera nécessaire pour jouer en Full HD. En 4K, on passe à 35mb/s. Bien évidemment, au-delà d'une connexion rapide, il faudra que cette dernière soit stable pour que le flux vidéo soit le plus optimal possible.

En sus, Amazon proposera également une manette aux couleurs du service. Vendue au prix de 50 dollars, cette dernière est équipée de la technologie Direct Cloud, qui permet de réduire drastiquement la latence d'un périphérique en le connectant directement au réseau wifi. Néanmoins, les joueurs pourront tout de même utiliser leurs manettes PS4 ou Xbox One pour jouer sur Luna, et ce, quelque soit la plateforme utilisée.