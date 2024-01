Une Crêpes Party à la Chandeleur avec Amazon : Une Option Gourmande à ne pas Manquer !

La Crêpe Time de Senya

Vous cherchez une alternative plus abordable à l’appareil de la marque Tefal ? Pensez à la Crêpe Time signée Senya. Elle est en ce moment à 44,99 €. Elle comporte quatre petits feux, mais surtout, elle est 2-en-1. Elle vient avec deux plaques, une avec les quatre petits feux, et une avec un large espace pour préparer des crêpes de taille classique. Vous avez donc le choix en fonction de votre envie du moment. Quatre petites spatules en bois sont incluses, ainsi qu’une large pour retourner les crêpes de la grosse plaque. Cet appareil a une puissance de 1 600 watts et son thermostat est réglable sur cinq positions selon vos préférences.